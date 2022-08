Kubbteam Zele organiseert vijfde Zeels kampioenschap Kubb

“Kubbteam Zele werd opgericht in mei 2016. Bij mooi weer gingen we vroeger met wat vrienden gezellig Viking Kubb spelen in ‘t Park Peeters. Steeds meer mensen vervoegden ons en intussen hebben we al meer dan vijftig leden. Niet onaardig om te weten, is dat mensen volledig gratis lid worden van onze club. Hoe laagdrempeliger kan het nog zijn?”, glimlacht voorzitter Francis De Donder. “We speelden steeds onderling wedstrijdjes en zo ontstond het idee om een kampioenschap te organiseren voor alle Zelenaars die van Kubb houden. Ook niet-Zelenaars zijn welkom op voorwaarde dat er per ploeg minstens één speler in Zele woont.3