Kruiskapel Rijkenhoek ingezegend na renovatie

Hamme Kathleen Colman (62) is beste zorgleer­kracht van Vlaanderen: “Zo blij om deze erkenning in jaar van pensioen te krijgen”

Kathleen Colman (62) uit Hamme is als eerste leerkracht ooit verkozen tot beste zorgleerkracht van Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen stak ze er met kop en schouders bovenuit, maar ook voor heel Vlaanderen kreeg zij de meest positieve berichten. Kathleen is bezig aan haar laatste jaar op KoHa Zouaaf en is heel blij dat ze deze erkenning nu kreeg. “Ik voer de mooiste job ter wereld uit en het is hoog nodig om de job als zorgleerkracht eens in de verf te zetten", zegt Kathleen.

10 juni