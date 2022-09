Koninklijke harmonie Kunst Adelt organiseert spaghettifestijn

Elk jaar organiseert de koninklijke vereniging hun spaghettifestijn, en ook dit jaar willen ze heel wat magen vullen. De spaghetti is verkrijgbaar in drie porties voor kinderen, iets oudere kinderen en voor mensen met grote honger. Er is ook een vegetarische variant voorzien. “Je kan ook kiezen voor een menuformule voor twee personen met een aperitief bij, een dessert en cava of gin. De levering binnen Zele, Lokeren, Dendermonde, Hamme, Temse en Berlare is volledig gratis. Ook afhalen is mogelijk in de kring op Zele-Heikant. Bestel online via www.kunstadelt-zele.be/activiteiten. Ook betalen kan makkelijk online.