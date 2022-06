Kind en Gezin trekt vergunning ’t Kindernestje in omdat crèche te veel kinderen opvangt: “Ze wilden ouders helpen die nog op zoek waren naar een plaatsje, maar krijgen nu het deksel op de neus”

Een knutselwerkje voor moeder- en vaderdag, een bezoekje van Sinterklaas of valentijnsboodschappen. Wie de foto’s op de Facebookpagina bekijkt en de reacties van ouders leest, zou denken dat er geen vuiltje aan de lucht is bij ’t Kindernestje. Uit verschillende betrouwbare bronnen wordt ons ook bevestigd dat ’t Kindernestje al jaren een sterke reputatie geniet. Dat zegt ook schepen Tineke Lootens (CD&V) die bevoegd is voor kinderopvang; “‘t Kindernestje is een begrip in de Zeelse kinderopvangwereld. We hebben nooit klachten opgevangen.”