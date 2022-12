Jong CD&V Zele in de bres voor Warmste Week: “Opbrengsten naar De Kolleblomme”

“We plaatsten verschillende spaarpotten in Zeelse handelszaken (te vinden in onder andere Aveve Zele, Maison Stephanie, Slagerij Tim&Jolien, A la Roos, Bakkerij De Wilde, ‘T Leenhof, Café Caban, ‘T Pardotje...). “In deze spaarpotten kan je een centje steken, alle opbrengsten gaan integraal naar de Kolleblomme. Dit jaar is het thema van de Warmste week namelijk: samen tegen kansarmoede. VZW de Kolleblomme is een Zeels ontmoetingshuis dat zich inzet voor alle Zelenaars maar in het bijzonder voor mensen die omwille van diverse redenen (armoede, afkomst, ouderdom, psychische en/of gezondheidproblemen,..) te maken krijgen met sociale uitsluiting. Deze fantastische plek met zijn talloze vrijwilligers steunen wij graag”, zegt Fien Van der Slycken, voorzitter Jong Cd&v.