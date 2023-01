Jeugdtheater Rhetorika brengen vervolgverhaal Peter Pan op de planken

Dendermonde Eventbu­reau Bemotions helpt GO!Talent om solidari­teits­kas te spijzen: “Zorgen voor gelijke onderwijs­kan­sen voor al onze leerlingen”

Kansarmoede in de school aanpakken om alle leerlingen gelijke onderwijskansen te geven. Het is prioriteit in het GO!Talent van Dendermonde. Maar voor de solidariteitskas zijn centen nodig. Eventbureau Bemotions zet daarom het benefietproject Urban Projects 23 op. “Want steeds meer worden we geconfronteerd met schrijnende thuissituaties.”

26 januari