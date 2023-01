Infoavond met scholenmarkt op 17 januari

Tijdens de infoavond met scholenmarkt krijg je de kans om de directies van de deelnemende scholen te ontmoeten, meer over het inschrijvingssysteem in jouw regio te weten te komen en krijg je uitleg over het School in zicht-project. De infoavond met scholenmarkt gaat door op dinsdag 17 januari van 19.30 tot 22.30 uur in GC De Wiek op Dendermondebaan 8 in Zele. Meer informatie vind je hier.