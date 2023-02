IN BEELD. ‘Knuffelbak’ met schattige geitjes tovert lach op ieders gezicht

Het is eens iets anders dan een binnenspeeltuin of een dagje pretpark: de lammetjesknuffelbak van geitenboerderij ’t Leenhof in Zele. Het initiatief zorgde bij een vorige editie voor zo’n volkstoeloop dat de familie De Maesschalck dit jaar een online reservatiesysteem introduceerde waarbij gezinnen zich kunnen aanmelden voor een tijdsslot. “Zo kunnen we de drukte spreiden en dat maakt het aangenamer voor mens en dier”, zegt Bo. “In de krokusvakantie zitten we zo goed als volzet, maar in maart kan je je nog steeds aanmelden. Op woensdag en zaterdag kan je dan ook een bezoekje brengen aan onze knuffelbak.” Meer info en reservatie: leenhof.be/lammetjesknuffelbak.