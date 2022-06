Huisvestingsmaatschappij betrapt vijf huurders op eigendom in het buitenland na onderzoek: “Ze kregen hun opzeg”

Het is verboden om een sociale woning te huren en tegelijk een huis of grond te hebben in het buitenland. Sinds begin 2021 kunnen socialehuisvestingsmaatschappijen op initiatief van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) via een raamovereenkomst private onderzoeksbureaus inschakelen die nagaan of een huurder eigendommen in het buitenland heeft.