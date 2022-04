Houtstapel vat vuur en verspreidt zich als lopend vuurtje, brandweer kan erger voorkomen

Het vuur ontstond rond 18.00 uur woensdagavond achteraan een woning in de Stokstraat in Zele. Wat de exacte oorzaak is van de brand is niet duidelijk, maar mogelijk ging het mis tijdens een barbecue. Omdat er heel wat hout lag opgeslagen in de buurt en het hout bijzonder droog was kon de brand zich zeer snel verspreiden. Onder een houten schutting lag nog een hele hoop hout dat ook begon te branden, maar de brandweer slaagde er in het vuur daar tegen te houden. Verschillende bomen gingen wel in vlammen op en konden niet meer gered worden.