Haal eens een Rode Duivel in huis: 3Motion print levensgrote versies van nationale voetbalhelden

ZeleKevin De Bruyne of Romelu Lukaku die over je schouder meekijkt naar de wedstrijden van de Rode Duivels op het EK? Het kan dankzij de levensgrote borden van het Zeelse bedrijf 3Motion dat een samenwerking afsloot met de Belgische voetbalbond. “Zo brengen we in coronatijden de Duivels en supporters dichter bij elkaar.”

Het Zeelse 3Motion gooide eerder hoge ogen met haar levensgrote versies van dierbaren die je, in tijden van lockdown tegen de eenzaamheid of gewoon als verrassing, in huis kon halen. Zaakvoerders Femke Helon en Gerd en Wouter Mouton trokken na het succes hun stoute schoenen aan en klopten aan bij de Belgische voetbalbond om levensgrote versies van onze nationale voetbalhelden aan te bieden met het oog op het Europees Kampioenschap voetbal. “We willen de mensen, zij aan zij met de Duivels, verbinden rond het EK-verhaal”, schetst Helon.

Bart Cobbaert, commercieel manager bij de KBVB, was meteen laaiend enthousiast over het idee. Hij mocht de eerste geprinte versie van Kevin De Bruyne ondertekenen in het bedrijf. “Door de coronamaatregelen zal het straks niet mogelijk zijn om massaal de wedstrijd te volgen via groot scherm. Met deze mogelijkheid kunnen we de Duivels en supporters toch dichter bij elkaar brengen.”

Courtois, Vertonghen of Hazard in je woonkamer? Onder de noemer ‘Side by Side’ (zij aan zij) behoort het nu dus tot de mogelijkheden. De enige Duivels die je niet in huis kan halen zijn Toby Alderweireld en Dries Mertens: Alderweireld beheert zijn eigen portrechten en die van Mertens zitten bij zijn club Napoli.

Volledig scherm De levensgrote Duivels worden op vraag geprint in het Zeelse bedrijf aan de Poldergotestraat. © Geert De Rycke

Lokale voetbalhelden

Voor 44,95 euro kan je een levensgrote versie van de Duivels in huis halen. 3Motion pakt ook uit met een gamma van muur- en vloerstickers én strandstoelen in het teken van onze nationale voetbalploeg én broedt op meer plannen onder de noemer ‘My sport heroes’. “We willen ook andere, soms minder bekende, sporten in de kijker zetten. Zo lopen er onder meer gespreken met het veldhockey, maar even goed ook met wielrenners. Ook het printen van spelers van lokale voetbalclubs is aan de orde”, zegt Wouter Mouton. Dankzij haar moderne apparatuur kan 3Motion op vraag printen. “Vroeger moest er met grote voorraden gewerkt worden om dergelijke operaties mogelijk te maken, maar onze infrastructuur maakt het mogelijk om direct op de vraag in te spelen.”