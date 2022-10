Gürkan Aslan bijt van zich af na vertrek bij Vooruit: “Circulatieplan voor mij hét breekpunt”

ZeleDe situatie blijft woelig in de Zeelse politiek. Nadat hij vorige week uit de partij Vooruit werd gezet, zetelt Gürkan Aslan voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad. “De testfase van het circulatieplan heeft nu al aangetoond dat het niet werkt. Daarom sluit ik me aan bij de oppositie”, reageert hij.

In tegenstelling tot zijn voormalig partijgenoot en schepen Serdar Celik blijft Aslan dus niet aan boord bij de meerderheid tussen CD&V, Vooruit en onafhankelijk raadslid Tamara Van Laere. Die kwam enkele maanden geleden tot stand nadat het eerdere huwelijk tussen CD&V en Leefbaarder Zele uiteenspatte. “Ik heb nooit zeggenschap gekregen in het huwelijk met CD&V, maar omdat het om een testfase ging, wilde ik het circulatieplan wel een kans geven, maar na enkele maanden blijkt het plan nu al een fiasco”, zegt Aslan. “De toestand in de Dries- en Elststraat is ronduit gevaarlijk. Tijdens de spitsuren fietsen schoolkinderen op het fietspad omdat het té gevaarlijk is op de weg door het dubbelrichtingsverkeer”, aldus Aslan. “Ik krijg bovendien feedback van heel wat Zelenaars die aangeven dat ze hinder ondervinden van het vele verkeer dat door hun straten rijdt.”

“Alleenheerser”

Aslan blikt ook nog even terug op de voorbije maanden in de meerderheid. Hij haalt uit naar burgemeester Hans Knop (CD&V). “Tegenspraak werd niet geduld door de burgemeester, voor mij is hij een alleenheerser. Als je niet akkoord gaat of er een andere mening op na houdt, ben je persona non grata. Van water bij de wijn doen was echt wel geen sprake. Ook daarom was mijn keuze zelf al gemaakt om voortaan als onafhankelijke te gaan zetelen in de gemeenteraad. Ik wil niet mee verantwoordelijk gesteld worden voor de negatieve gevolgen van dit circulatieplan.”

“Onbetrouwbaar”

Burgemeester Hans Knop (CD&V) is niet onder de indruk van de kritiek aan zijn adres en die van de meerderheid. “Wanneer iemand zijn handtekening zet onder een nieuw coalitie-akkoord en die nieuwe coalitie vervolgens ook goedkeurt in de gemeenteraad, dan mag je er toch vanuit gaan dat die persoon weet wat hij doet? Wat hier vooral lijkt te spelen is dat mijnheer Aslan teleurgesteld is dat hij zelf geen schepen kon worden in de nieuwe coalitie en dat probeert te maskeren met een aanval op de testfase van het circulatieplan. Uit puur eigenbelang toonde hij zich de voorbije maanden volkomen onbetrouwbaar en probeert hij mij en de nieuwe bestuursploeg te beschadigen. Een zwaktebod dat meer zegt over hemzelf dan over anderen. Dat hij voortaan als onafhankelijke zal zetelen, heeft het voordeel van de duidelijkheid. Meer woorden wil ik daar echt niet aan vuilmaken.“

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.