Go! talent lanceert volgend schooljaar ‘Koerz’: “Broedplaats voor innovatief onderwijs en ondernemerschap”

Praktijkervaring

In het unieke schoolgebouw krijgen leerlingen van GO! talent en jonge startups alle ruimte om verder te groeien. Mo-cyclette, een fietswerkplaats uit Lokeren, wordt alvast een vaste partner. Hun ruimte zal dus niet alleen dienst doen als atelier, maar ook als praktijkruimte voor leerlingen van de nieuwe opleiding ‘fietshersteller en fietsinstallaties’ die dit jaar van start gaat. Er zullen ook ondernemers aanwezig zijn die studenten betere leerkansen en werkkansen moeten bieden. “Koerz vormt op die manier een verlengde van het praktijklokaal. We zetten we weer een stap dichter naar een brede school en hybride leeromgeving. Jonge ondernemers krijgen daarbij ook de kans om hun startup te doen groeien op een toplocatie”, aldus Maes.

Nieuwe kinderopvang

Koerz is niet de enige vernieuwing die GO! talent tijdens het nieuwe schooljaar invoert. Vanaf september opent de nieuwe kinderopvang, onder leiding van OKO&CO. De opvang zal plaats bieden aan achttien kinderen. “Deze samenwerking zet in op de ‘doorgaande lijn’. Het zorgt voor een warme overdracht naar het basisonderwijs GO! Bunderbos”, klinkt het. “Uniek in dit verhaal is opnieuw de link met het onderwijsaanbod van GO! talent: leerlingen van de opleidingen Kinderzorg of Begeleider in de kinderopvang kunnen praktijklessen onmiddellijk omzetten in praktijkervaring. Iets waar iedereen bij wint”, besluit de school.