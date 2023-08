Aanleg meer toeganke­lij­ke bushalte eerste aanzet voor toekomstig Hop­pin-punt in Fabrieks­straat

Aan de Fabrieksstraat in Baasrode, ter hoogte van het vroegere station Baasrode-Noord, is werk gemaakt van een nieuwe, meer toegankelijke bushalte. Het is de eerste aanzet in het kader van de realisatie van een toekomstig Hoppin-punt op deze plaats.