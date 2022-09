Gemeentebestuur stelt energiebesparingsplan voor: “19 graden op kantoor en straatverlichting ’s nachts dimmen”

ZeleOm de budgettaire impact van de stijgende energieprijzen op te vangen, lanceert het gemeentebestuur een pakket aan energiebesparende maatregelen. Tussenkomen in de factuur van de Zelenaar zit er niet in. “Daarom zetten we maximaal in op informatie en sensibilisering over pistes voor energiebesparing”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

De stijging van de energieprijzen heeft een enorme impact op het budget van gezinnen, bedrijven, steden en gemeenten. Ook het Zeelse gemeentebestuur ontsnapt niet aan deze realiteit. Ingrepen die de energie-efficiëntie in de gemeentelijke gebouwen verhogen, worden gecombineerd met sensibiliseringsacties en een niet mis te verstane oproep aan de Vlaamse overheid.

Schepen van Financiën en Klimaat Thomas Bauwens (CD&V): “Het spreekt voor zich dat de energiefactuur ook voor ons bestuur een probleem is. Neem daar nog de immens gestegen loonkost bij en de rekening is snel gemaakt. Waar vorig jaar nog ruime financiële buffers voorhanden waren, zijn die intussen gesmolten als sneeuw voor de zon. We gaan de tering naar de nering moeten zetten, maar zonder de portefeuille van de Zelenaar extra te bezwaren.”

Gebouwenbeheerder

Het gemeentebestuur besliste eerder al om een gebouwenbeheerder aan te stellen. “Intussen werden belangrijke stappen gezet om het energiegebruik in de gebouwen efficiënter te monitoren en te regelen. Uit een energiemonitoring bleek de mogelijkheid om bijna alle overheidsgebouwen met elkaar te linken in een energiegemeenschap. De overschotten aan elektriciteitsproductie van het ene gebouw, kunnen voortaan worden aangewend om tekorten in een ander gebouw deels te ondervangen”, klinkt het. Daarnaast overweegt het gemeentebestuur om daken van zijn gebouwenpark ten dienste te stellen van een energiecoöperatie. “Deze investeert dan in een zonnepaneleninstallatie, waarna het gemeentebestuur aan een goedkoper tarief energie kan afnemen.”

Graadje lager

Het gemeentebestuur wil in overleg met haar personeel bekijken hoe de komende winters op energie kan worden bespaard. Een binnentemperatuur van 19 graden Celsius in een werkomgeving wordt algemeen als norm vooropgesteld.

Openbare verlichting

Zele ging drie jaar geleden een contract aan met Fluvius om haar openbare verlichting in een periode van 12 jaar volledig te verledden. Dat project loopt volop. Intussen is 24 procent van het Zeelse verlichtingsnet aangepast. Deze lichten zullen ’s nachts gedimd worden tot 30 procent van hun sterkte. Problematisch is evenwel dat het oudere deel van het net niet zonder meer kan worden af- en aangeschakeld. Schepen Bauwens: “Onze openbare verlichting kan enkel centraal worden uitgeschakeld, samen met de andere gemeenten die op hetzelfde deel van het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Nochtans is het uitschakelen van de openbare verlichting gedurende een paar uur per nacht wellicht de meest impactvolle besparingsmaatregel wat openbaar energiegebruik betreft. Een berekening leert dat Zele hiermee ruim 200.000 euro per jaar kunnen besparen. Wij willen die beslissing nemen, maar kunnen dat dus niet zelf. We rekenen dan ook op de Vlaamse Regering om het nodige te doen.”

Het Zeelse gemeentebestuur wil ook haar bevolking bijstaan waar mogelijk. Burgemeester Hans Knop: “Het is jammer genoeg financieel onmogelijk om de energiefactuur van de Zelenaar te verlichten. Daarom zetten we maximaal in op informatie en sensibilisering over pistes voor energiebesparing. Ook onze verenigingen zullen we waar mogelijk begeleiden in het terugdringen van hun energiegebruik.”

