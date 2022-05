Gemeente Zele zet schouders onder ‘maai mei niet’

De gemeente selecteerde enkele stukje waar ze in mei niet zullen maaien, meer bepaald in delen van Park Peeters, het parkje aan de Hendrick Consiencestraat, sommige grasperken in het sport- en wandelpark Ter Els, het terrein aan de hondenschool, deeltjes van de begraafplaats in het centrum, rond de kerk van Huivelde, in de Tuinwijk, aan het Spieken in Zele-Heikant en aan de rotonde aan het Torenhof. “Dat wil niet zeggen dat we op de andere graspleinen niets doen,” zegt schepen van klimaat en milieu Thomas Bauwens (CD&V). “Daar maaien we wel, maar doen we aan extensief maaibeheer. Dat wil zeggen dat we het gras daar maar enkele keren per jaar maaien en nooit twee keer na elkaar dezelfde stukken zodat er permanent bloemen kunnen groeien op verschillende delen van de grasperken. Dat doen we het hele jaar door. We voeren het afgemaaide gras af waardoor de bodem verschraalt wat nodig is om meer bloemen en bloeiende planten te krijgen.”