Gemeente vernieuwt toelage voor kinderen met ondersteuningsbehoefte

De toelage is specifiek bedoeld voor kinderen jonger dan 21 jaar die gedomicilieerd zijn in Zele, een zorgtoeslag ontvangen bij het Groeipakket en niet permanent verblijven in een internaat of zorginstelling. De toelage kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat per post wordt bezorgd door het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. De aanvraag moet ingediend worden bij ROTZ – Huis van het Kind Zele, Markt 45, 9240 Zele of digitaal via samenleven@zele.be, en dit voor 30 november van het lopende kalenderjaar om de toelage voor dat kalenderjaar te ontvangen. Ook bij vragen over de toelage voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan je terecht bij ROTZ – Huis van het Kind Zele