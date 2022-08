Gemeente stelt nieuwe Strappersbende voor

Naast infrastructurele aanpassingen wil de gemeente met de Strappersbende inzetten op sensibilisering. De Strappersbende is intussen al aan zijn tweede lichting toe. “Met De Strappersbende willen we kinderen ervan bewust maken dat met de fiets of te voet naar school komen, echt leuk is. Wanneer ze afspreken met vriendjes om naar school te gaan is dat natuurlijk nog leuker. Op die manier helpen we hen om mama en papa ervan te overtuigen de wagen aan de kant te laten indien mogelijk. Zo worden onze kinderen zelf de motor van een veilige schoolomgeving”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).