Gemeente rijft subsidie binnen van half miljoen euro voor heraanleg Markt: “Start werken voorzien voor najaar 2023”

Sint-Niklaas/Lokeren Extra geld voor buitenge­woon onderwijs in Waasland: 40 nieuwe plaatsen in vier scholen in Sint-Niklaas en Lokeren

De Vlaamse regering investeert in totaal 600.000 euro in vier Wase scholen voor buitengewoon onderwijs. Daardoor komen er 40 plaatsen bij in SBSO Baken, MPI Kompas en VBS Sint-Camillus in Sint-Niklaas en Buso Broederschool in Lokeren. Dat vernam Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA).

26 oktober