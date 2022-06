Gemeente promoot Zeelse jobs vanop de fiets tijdens jobdate

De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt bereikt recordhoogtes en per openstaande vacature zijn er minder dan twee werkzoekenden. Bedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar nieuwe werknemers voor uiteenlopende vacatures. Werken in eigen regio is een grote troef. Korte verplaatsingen zijn bij uitstek potentiële fietsverplaatsingen. “Dit pilootproject van De Grote Versnelling biedt Zele de kans om volop in te zetten op de fiets voor het woon-werkverkeer. Onze gemeente zet ook sterk in op fietsen. Het is dan ook onze doelstelling om werknemers zoveel mogelijk op de fiets te zetten voor hun woon-werkverkeer”, zegt Herwege.

Per type vacature of per soort bedrijven vertrok een groep werkzoekenden op de fiets om die bedrijven te gaan bezoeken. Via vijf onderscheiden routes fietsen we langs de bedrijven. “Het aantrekken en behouden van talent is de belangrijkste uitdaging voor bedrijven. Met dit initiatief willen we Zeelse ondernemers helpen om hun bedrijf en vacatures bekend te maken bij lokale inwoners. Vandaag werkt slechts 1 op 3 inwoners van Zele in de eigen gemeente, dus er is sowieso potentieel om meer mensen lokaal tewerk te stellen. Vorig jaar lanceerden Voka Oost-Vlaanderen & de gemeente Zele reeds het platform JobsInZele.be, met een overzicht van lokale bedrijven en hun vacatures. Hiermee tonen we aan dat er veel interessante job-opportuniteiten zijn op fietsafstand voor Zelenaars", besluit Arne Oosthuyse van Voka.