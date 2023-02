Gemeente past circulatieplan aan vanaf maandag 3 april: “Lokaal doorgaand verkeer nog meer ontmoedigen”

De aanpassingen aan het circulatieplan, die ingaan vanaf maandag 3 april, zijn terug te brengen tot drie hoofdpunten. Met minder autoverkeer de gemeentekern fietsveiliger en leefbaarder maken en lokaal doorgaand verkeer richting de E17 ontraden. Dat is dé centrale doelstelling van het Zeelse circulatieplan. “De inrichting van een autoluwe Markt maakt daarom het hart uit van het nieuwe circulatie-opzet. In de praktijk zoekt verkeer dat vroeger over de Markt naar de E17 reed, nu echter zijn weg via de Langemuntstraat, Avil Geerincklaan, Elststraat en Raakstraat. Daardoor worden deze straten te zwaar belast. Ook de verkeersdruk in de Kouter-, Oudburg- en Cesar Meeusstraat is onvoldoende gedaald”, aldus Knop. “In principe is deze ontsluitingsroute naar de E17 enkel voorzien voor mensen die wonen in de Tuinwijk en de centrumstraten voorbij de Langestraat. Voor alle andere Zelenaars zijn er de omleidingswegen via de Gentsesteenweg, de Oude Kouterdreef en de Langestraat. Veel Zelenaars hebben de klik echter nog niet gemaakt en blijven ervoor kiezen om via onze woonwijken en -straten de gemeente te verlaten. Dat willen we verder ontraden.”

Quote Om de verhoogde verkeers­druk in de Kouter­straat, Drieputten­straat en het deel van de Driesstraat tussen de Drieputten­straat en Lange Akker te verminde­ren, wordt verkeer in de Lange Akker terug toegelaten in beide richtingen Burgemeester Hans Knop

Daarom worden de rijrichtingen in het noordelijke deel van de Avil Geerincklaan en het zuidelijke deel van de Langemuntstraat op 3 april omgedraaid. Die maatregel wordt vergezeld van een sensibiliseringscampagne op de invalswegen naar de kern. Bestuurders zullen er met duidelijke boodschappen worden uitgenodigd om voor de gewenste rijroute te kiezen.

Dagziekenhuis

Een tweede wijziging situeert zich in de Lange Akker. Die straat werd bij de invoering van de testfase van het circulatieplan enkele rijrichting. “In combinatie met de autoluwe zorg- en onderwijssite Koevliet, werd echter te veel autoverkeer nodeloos diep in de kern van de gemeente gedwongen op weg naar het dagziekenhuis Sint-Blasius en grootwarenhuis Colruyt”, aldus burgemeester Knop. “Om de verhoogde verkeersdruk door omrijgedrag in de Kouterstraat, de Drieputtenstraat en het deel van de Driesstraat tussen de Drieputtenstraat en de Lange Akker te verminderen, wordt verkeer in de Lange Akker terug toegelaten in beide richtingen (vanaf 3 april, red.). Op die manier verhogen we de bereikbaarheid van het dagziekenhuis en de Colruytsite. De straat blijft wel een fietsstraat.”

De Lange Akker in Zele wordt vanaf 3 april terug dubbele rijrichting.

Een derde en laatste wijziging heeft betrekking op de omgeving van de Markt. Daar beoogt het gemeentebestuur een vlottere bereikbaarheid van de winkelkern. “Het startscenario van het circulatieplan hield daar rekening mee, maar het kan dus beter”, aldus Knop.

Van de werken in de Aloïs De Beulelaan werd gebruik gemaakt om het effect te meten van een in twee richtingen opengestelde De Deckerstraat. Door de autoluwe Markt bleek de belangrijkste verkeersstroom in die straat verdwenen. Er is dus geen reden om terug te keren naar de enkele rijrichting die autoverkeer wegleidt van de Markt. “De Deckerstraat blijft daarom dubbele richting zodat wie via de Lokerenbaan de winkelkern inrijdt vlot de parkeerplaatsen aan de Sint-Ludgeruskerk kan bereiken en langs dezelfde korte weg weer de kern uit kan”, aldus de burgemeester.

Hevige reacties

De aangepaste maatregelen zorgden op sociale media alvast voor hevige reacties bij heel wat Zelenaars. “We weten dat gewoontegedrag veranderen altijd moeilijk ligt, maar wat we doen is echt nodig. Daarom blijven we mensen vragen om de klik te maken. Om allemaal deel te zijn van de oplossing, niet van het (file)probleem. Wie in de kern moet zijn voor werk, een bezoek of om te winkelen verwelkomen we met open armen, maar we willen niet dat onze woon- en winkelkern gewoon gebruikt wordt als snelle passage naar de E17. Een paar minuten omrijden voor meer leefbaarheid en verkeersveiligheid is niet teveel gevraagd, toch?”

