Gemeente overweegt herinvoering dubbele rijrichting in Lange Akker

De Donder vulde na zijn vraag op de gemeenteraad aan dat hij het betreurt dat er aanpassingen mogelijk zijn in de Lange Akker in functie van de Colruytvestiging, maar niet op de Markt. “Op en rond de Markt zijn er heel wat Zelenaars die daar jaren geleden een zaak uit de grond gestampt hebben en daar werd onder leiding van dit bestuur het doorgaand verkeer afgesloten. Velen van deze handelaars hebben het pakken zwaarder, het water staat hen aan de lippen. We vinden dit een zeer jammere keuze.”

Volgens burgemeester Hans Knop (CD&V) gaat de vergelijking die De Donder maakt tussen de situatie in de Lange Akker en op de Markt niet op. “De situatie in de Lange Akker is van een totale orde dan op de Markt. De situatie op de Markt gaat over 6.000 auto’s die dagelijks door het centrum van onze gemeente rijden. Niet om te shoppen of om te gaan winkelen of een terrasje te doen. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid of leefbaarheid. U (Francis De Donder, red.) hoeft die doelstellingen niet te onderschrijven, maar met deze vergelijking gaat u kort door de bocht omdat er geen raakpunten zijn tussen beide situaties.”