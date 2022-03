Gemeente organiseert inzamelactie voor Oekraïne

Lokeren Massagethe­ra­peu­te Katrien Dermul (27) maakt van passie beroep

Van kindsbeen gefascineerd door het menselijk lichaam en een gezonde levensstijl verdiept Katrien Dermul (27) zich in de kunst van het masseren. Onder de noemer ‘TranQi’ opende ze haar eigen praktijkruimte als massagetherapeute in de Roomstraat waar je terecht kan voor een massage op maat of een workshop om zelf aan de slag te gaan.

18 maart