Gemeente opent zoektocht naar private parkeerbeheerder: “Aangepast parkeerbeleid essentieel voor handelskern”

ZeleOp de Zeelse gemeenteraad heeft de meerderheid het licht op groen gezet om een private beheerder aan te stellen om het lokale parkeerbeleid te handhaven. De parkeerwachters zullen al over enkele weken aan de slag gaan. “Een adequaat parkeerbeleid is cruciaal in een moderne handelskern”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

In tegenstelling tot een aantal omliggende steden is de handhaving van het parkeerbeleid in Zele nog in handen van de gemeente zelf. De gemeente gaat nu concessie uitschrijven om een private parkeerbeheerder aan te stellen. Die zal al in augustus aan de slag gaan. Tegen eind dit jaar wil de gemeente ook een advies rond onder meer bewonerskaarten en parkeermaatregelen voor zorgpersoneel. Het is ook de bedoeling dat de commerciële partner het beheer van de bewonerskaarten op zich zal nemen.

De Zeelse oppositiepartijen Open Vld, N-VA – Zele Vlakaf en Leefbaarder Zele onthielden zich op het punt omdat ze vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over het bestek om een private partij te vinden. Kim Van Cauteren (N-VA) informeerde naar de inhoud van het bestek dat bezorgd werd aan de kandidaat-commerciële partners. Het punt wierp ook andere vragen op bij de oppositie. “Zele is één van de goedkoopste gemeenten op vlak van parkeren. Gaat dit tot een tariefstijging leiden?”, wilde Marc Verberckmoes (Open Vld) weten. Een vraag die allicht ook de Zeelse bevolking zal bezig houden.

Tariefstijging?

“Er liggen op dit moment geen tariefverhogingen op tafel. Maar als blijkt dat we om kortparkeren in de handelskern af te dwingen de tarieven mogen optrekken, mogen we daar ook geen schrik voor hebben”, zegt schepen van Financiën Thomas Bauwens (CD&V). “Sowieso zal een aanpassing van het retributiereglement altijd voorwerp van discussie zijn op de gemeenteraad.”

Timing

Geert D’Hooghe (Open Vld) vroeg zich af waarom het bestuur juist op dit moment het nieuwe handhavingsbeleid wil uitrollen. “Waarom is dit niet in het begin van de legislatuur gebeurd? Het bestuur laat een paar jaren betijen en nu moet er opeens hardhandig worden opgetreden.” Schepen Bauwens antwoordde dat het parkeerbeleid gekoppeld is aan de mobiliteit. “We hebben ervoor geopteerd om eerst het nieuwe circulatieplan uit te rollen.” Burgemeester Knop (CD&V) kaatste de bal terug. “Dat er al jaren geen parkeerbeleid is, dat is genoegzaam bekend. Het parkeersysteem vandaag is 20 jaar oud, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van de huidige meerderheid. Een aangepast parkeerbeleid is essentieel voor een moderne handelskern.”

