Gemeente maakt resultaten verkeerstellingen circulatieplan openbaar

90-jarige vrouw overleden nadat ze ‘s nachts assisten­tieflat verlaat: “Wellicht door onderkoe­ling om het leven gekomen”

Voor de deur van het woonzorgcentrum Ter Durme in Lokeren is woensdagochtend rond 6.20 uur een 90-jarige vrouw in kritieke toestand aangetroffen op de grond. Hulp kon jammer genoeg niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw dinsdagavond laat haar assistentieflat had verlaten. Waarom ze dit deed, is voorlopig nog een raadsel. Drie jaar geleden kwam op dezelfde plek ook al een 90-jarige vrouw om het leven nadat ze ’s nachts via een nooddeur was buiten geraakt.