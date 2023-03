Gemeente legt strategische locaties voor publieke laadpalen vast: minstens 10 nieuwe publieke laadpalen op komst

Volgens gegevens die ons bereikten via het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) telt Zele momenteel al 65 publieke en semi-publieke laadpunten voor elektrische wagens. Bij een dubbele laadpaal kunnen twee wagens tegelijkertijd opladen aan één van beide oplaadpunten.

Hoeveel semipublieke en publieke laadpalen er dit jaar bijkomen in Zele is niet exact te bepalen. De behoefte aan publieke laadinfrastructuur in Zele wordt door Vlaanderen geschat op 134 laadpalen tegen 2025.

Via de oproep van Vlaanderen in 2022 zouden er 5 dubbele laadpalen van 22 kW met in totaal 10 laadpunten en één ultrasnellaadpaal van 300 kW met 2 laadpunten geplaatst worden in de Spinnerijstraat 14.

Colruyt zal naar aanleiding van de verbouwing van hun supermarkt aan de Lange Akker in Zele 2 laadplaatsen voorzien (verplicht via de omgevingsvergunning).

Er zijn ook 2 dubbele laadpalen van 22 kW met in totaal 4 laadpunten voorzien bij de omgevingsaanleg van De Wiek.

Via een spreidingsplan stelde Zele de volgende strategische locaties voor om laadpalen te voorzien. Parkeerterreinen: Markt, rijkswacht, huidige locatie brandweer, De Klodde, Zandberg, Henri Van Daelecentrum, BVA-wijk, Sint-Ludgerusdries, Ter Elst Beukenlaan, Driesstraat OCMW, Driesstraat voedselbos, buurtparking Stokstraat, kaatsplein Durmen, Julie Billiartplein. En de kerkpleinen van Durmen, Avermaat, Huivelde, Heikant. Met de strategie van Paal volgt Wagen kunnen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket ook een publieke laadpaal aanvragen. Daarnaast zullen er automatisch publieke laadpunten worden bijgeplaatst (Paal volgt Paal) wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt.

Kostprijs

En wat kost het om je elektrische wagen op te laden in Zele. De prijs verschilt per laadpunt: Standaard tarief (bij directe betaling via credit card of bankpas): 0,55 EUR/ kWh – 0,67 EUR/ kWh (incl btw) zijn de tarieven voor de laadpalen van Allego.

Geen kabel over trottoir

En met welke voorwaarden dien je als burger rekening te houden als je je wagen wilt opladen via een private laadpaal? Opladen via een private laadpaal is enkel mogelijk indien je beschikt over eigen parkeermogelijkheden (eigen oprit, garage of parkeerplaats op privé domein). Laadkabels over het trottoir zijn niet toegelaten volgens. Je bent in overtreding als je je wagen laadt op de openbare weg met een laadkabel over het trottoir of fietspad. Tevens bent u aansprakelijk als er mensen vallen over uw laadkabel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.