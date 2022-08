Gemeente legt fonteinen tijdelijk stil door aanhoudende droogte

“De fonteinen werken in op regenwater dat doorheen het jaar wordt opgevangen”, zegt Thomas Bauwens (CD&V), schepen van klimaat. “Wanneer het lange tijd niet regent en het is daarbij nog eens tropisch warm, zorgt dat ervoor dat het regenwater van onze installatie verdampt. Wanneer er niet voldoende water meer beschikbaar is in het reservoir wordt dat automatisch gevuld met kraanwater. Voorlopig is dat nog niet het geval, maar binnenkort dreigt het reservoir leeg te geraken en zal het gevuld moeten worden met leidingwater. En dat kunnen we nu niet meer verantwoorden. Dus worden de fonteinen voor het gemeentehuis uitgeschakeld”, aldus Bauwens.

Zuinig omspringen

De bloemen, planten en bomen krijgen wel nog water in deze droge periode. “Voor de bewatering van bloemen, planten en bomen in onze gemeente gebruiken we regenwater en dat hebben we voorlopig genoeg. Al zullen we daar ook zuinig mee moeten omspringen, willen we de komende droge periode kunnen overbruggen,” weet Bauwens. “We nemen ook de nodige maatregelen om in de toekomst nog veel meer regenwater op te vangen dat voor dergelijke doeleinden gebruikt kan worden. Zo zullen de nieuwe brandweerkazerne en het gemeentehuis een regenwaterput krijgen die voldoende groot is. Er wordt ook bekeken of het regenwater dat op het dak van de Sint-Ludgeruskerk terechtkomt kan opgevangen worden bij de heraanleg van de markt. Zo proberen wel op allerlei vlakken zelf het goede voorbeeld te geven en zo veel mogelijk regenwater op te vangen.”