Gemeente lanceert digitale bomenteller

Het beleidsplan was duidelijk. Het bestuur wil dat er in Zele veel meer bomen worden aangeplant. Een digitale bomenteller waarop iedereen die een boom plant dat kan ingeven houdt nu die aantallen bij.

“Bomen zijn een belangrijke partner in de strijd tegen de klimaatopwarming”, geeft klimaatschepen Thomas Bauwens mee. “Ze zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens warme dagen en ze nemen CO2 op. De teller geeft dan ook indicatief aan hoeveel CO2 er jaarlijks wordt opgenomen door al die extra bomen. Ik roep de Zelenaar op om in zijn tuin ook een plaatsje te zoeken, een boom te planten en die in te geven in onze teller. Alleen samen kunnen we de klimaatuitdaging aan.”