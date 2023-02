Gemeente installeert nieuwe parkeerautomaten

Herman Vijt stopt na 15 jaar aan het einde van legisla­tuur als burgerva­der: “Er ligt nog veel werk op de plank. Uitbollen zit er dus niet in”

Burgemeester Herman Vijt (CD&V) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 geen lijsttrekker meer zijn voor zijn partij, en hangt dan ook zijn burgemeesterssjerp aan de haak. Dat heeft de partijraad van CD&V woensdagavond bekendgemaakt. “Ik ben niet over één dag ijs gegaan, maar na 15 jaar is het wel mooi geweest”, vertelt Herman Vijt. Ann Verschelden zal hem als lijsttrekker vervangen en wordt zo de eerste vrouw in Hamme die de lijst zal trekken voor de partij.