Gemeente: “Hogere opruimkost voor zware sluikstorters”

Moerzeke Groep vrienden neemt organisa­tie Kouterker­mis over: “Wilden het niet laten verdwijnen in alle stilte”

De Kouterkermis in Moerzeke zal dan toch niet verdwijnen nadat de vorige organisator, een carnavalsgroep uit Moerzeke, de handdoek in de ring gooide. Een groep van 11 vrienden neemt enthousiast de fakkel over en wil ervoor zorgen dat de Kouterkermis nog jarenlang op het programma staat. “Het is een leuke plek om iedereen bij elkaar te krijgen, en dat moet behouden blijven", zegt Bert Boel, een van de nieuwe organisatoren.

9 juni