Gemeente en Unizo willen handelaars ‘BooZt’ geven: “Niet altijd grote investeringen nodig. Op sociale media heeft men gratis een tweede vitrine”

Oudegem/Appels/Dendermonde Verlamd na ongeval tijdens motorcross, maar Steve behoort ondertus­sen tot de top in handbiken: “Meer begrip tijdens trainingen van andere weggebrui­kers zou wel welkom zijn”

Ooit zat hij op de motorcrossfiets, maar die ruilde Steve Keppens (41) uit Oudegem noodgedwongen om voor een handbike. Een ongeval tijdens het motorcrossen zorgde ervoor dat hij verlamd raakte. “Maar mijn hoofd laten hangen, dat is niets voor mij en dus smeet ik me op een nieuwe uitdaging”, zegt hij. Om tot de top te horen, zijn doorgedreven trainingen nodig. Steve vraagt om meer begrip als hij met zijn ligfiets in de regio langs de Scheldedijken oefent. “Wat mensen naar je kop slingeren, is onvoorstelbaar”

5 september