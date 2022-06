Gelorini (Open Vld) verlaat gemeenteraad in najaar

Zele Gemeente promoot Zeelse jobs vanop de fiets tijdens jobdate

Op initiatief van De Grote Versnelling organiseert het gemeentebestuur van Zele in samenwerking met VOKA Oost-Vlaanderen, VDAB Oost-Vlaanderen en Blue Mobility nv een fietstocht met werkzoekenden en geïnteresseerden langs jobs in bedrijven in de regio Zele. “De gemeente zet sterk in op fietsen en zo kunnen we ook onze inwoners aan een job dichtbij helpen”, zegt schepen van openbare werken en fiets Pieter Herwege.

26 juni