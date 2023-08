Garageverkoop Schrijverswijk in Zele op 2 september

Hoe haal je een gezonken vracht­schip uit de Schelde? “De locatie speelt absoluut niet in ons voordeel”

Het binnenschip dat maandagochtend in de Schelde in Grembergen is gezonken, zal een dezer dagen weggehaald moeten worden, zodat het scheepvaartverkeer opnieuw kan passeren. Maar hoe gaat zo’n allesbehalve evidente bergingsoperatie in zijn werk? Geert Baert van het gespecialiseerde bedrijf Herbosch-Kiere legt uit wat de knelpunten zijn. “Als je dit niet doet, riskeert het vaartuig te scheuren.”