G-afdeling van Tafeltennisclub Zele voor sporters met beperking bestaat 10 jaar

Zowel G-sporters van binnen Zele als van buiten Zele vonden de weg naar sporthal De Zeven waar wekelijks van 14u tot 15.30u de balletjes heen en weer vliegen. En het bleef niet enkel bij tafeltennis. Glenn Roels lanceerde onmiddellijk de vraag of er ook aan schuiftafeltennis kon gedaan worden. De verantwoordelijken stonden met hun mond vol tanden maar ook deze onbekende nevensport van het klassieke tafeltennis kent succes en wordt wekelijk gespeeld onder leiding van Rudy Ongenae uit Kalken.

Ook Hubert De Bock zette mee zijn schouders onder de G-werking, dit als trainer. Met zijn jarenlange ervaring als competitiespeler en jeugdtrainer zorgt hij er samen met Marc Neus voor dat het niveau van alle G-spelers in stijgende lijn gaat.

Special Olympics

Een ander hoogtepunt uit de prille geschiedenis is de deelname aan de Special Olympics. : In de beginperiode liet Julie Verbruggen uit Lokeren de verantwoordelijken weten dat ze een grote droom had. Ze wou deelnemen aan Special Olympics. De club werd lid van Special Olympics en samen met Quinten Van Damme is ze een vaste waarde op de Belgische editie. Al is dit niet evident want er wordt gewerkt met quota’s. Tafeltennisclub Zele startte met een quota van 2 maar mag vanaf volgend jaar 5 spelers afvaardigen. Bram Deblauwe (uit Melle), Johny Stevens (uit Sinaai) en Robin Derweduwen (uit Berlare) mogen volgend jaar mee naar Mechelen om de Special Olympics te betwisten. Dit jaar gingen de Specials, die 4 dagen duren, door in Louvain La Neuve en TTC Zele kwam terug met 3 gouden en één bronzen medaille. Op 5 edities brachten de spelers reeds 7 gouden, 2 zilveren en 3 bronzen medailles mee naar Zele.

Ook op de Belgische en Vlaamse kampioenschappen kwamen de spelers van TTC Zele uit de verf. In totaal werden reeds 9 Belgische titels veroverd waarbij Kimberley Schaetsaert de grootste slokop was met 7 nationale titels in onze G-sport. Mauro Coppieters, de 16-jarige Zelenaar, wist dit jaar bij zijn eerste deelname, de gouden medaille mee naar huis te brengen. Een fomidabele prestatie voor dit nog jonge talent.

Maar als er een medaille moet uitgereikt worden voor de regelmaat gedurende deze 10 jaar is het wel voor Peter Van De Steene. Als hij niet op vakantie aan zee is, is hij steeds op zaterdag namiddag aanwezig in sporthal De Zeven, de thuisbasis van het G-tafeltennis in Zele. Hij is zeker de man met de meeste aanwezigheden en de grootste reclamemaker voor zijn club.

Wil je deze G-sporters wel eens aanmoedigen of wil je misschien wel deel uitmaken van deze club? Kom dan op zaterdag een kijkje nemen in sporthal De Zeven tussen 14u en 15.30u. Meer info via: ttczele@hotmail.com of 0477.27.08.71. Facebookgroep: G-afdeling Tafeltennisclub Zele.

