Francis De Donder (Leefbaarder Zele) reageert scherp op nieuwe coalitie: “Steun van Vooruit aan nieuwe coalitie is totaal ongeloofwaardig”

ZeleOp de komende gemeenteraad donderdag wordt de nieuwe meerderheid tussen CD&V en Vooruit geïnstalleerd en is Francis De Donder (Leefbaarder Zele) schepen af. De voormalige coalitiepartner van CD&V reageert kritisch op de nieuwe meerderheid. “Ik kan me geen enkele inhoudelijke tussenkomst van Vooruit herinneren op de gemeenteraad”, zegt De Donder.

Momenteel is hij nog schepen, zonder bevoegdheden, maar straks verruilt De Donder ook officieel de meerderheid voor de oppositie. Hij blijft echter pal achter de keuze van zijn partij staan om tegen het circulatieplan te stemmen. “Ik maak er een punt van zeer aanspreekbaar te zijn en heb op die manier voor een groot deel voeling met wat er leeft. Voor mij is het dan ook duidelijk dat het circulatieplan zoals het nu voorligt bij te veel Zelenaars ernstige vragen oproept. Mensen zijn oprecht bezorgd over het afschaffen van de enkele richting in sommige straten, het afschaffen van parkeerplaatsen zonder voldoende alternatieven, het mogelijk nadelig effect voor het commerciële hart van onze gemeente en voor de verkeersveiligheid. Ik vind dat die bezorgdheden te weinig ernstig werden en worden genomen. Het plan moest en zou er komen”, zegt de kopman van Leefbaarder Zele.

Postjespakkerij

De Donder stelt zich ook ernstige vragen bij de nieuwe entente tussen CD&V en Vooruit. “Omdat men bij de andere partijen geen gehoor vond, kon CD&V niet anders dan aankloppen bij Vooruit. Als je dan kijkt hoe de twee raadsleden van Vooruit zich hebben opgesteld als gemeenteraadslid de voorbije jaren. Als ze al aanwezig waren, dan waren ze niet in het minst geïnteresseerd. Ik kan me van beiden geen enkele inhoudelijke tussenkomst herinneren”, zegt De Donder. “Wat ik me wel kan herinneren, is dat Vooruit mee stond te protesteren tegen het circulatieplan. Bovendien legden ze in de pers verklaringen af samen met de andere fracties van de oppositie om uitdrukkelijk te protesteren tegen de handelswijze van de meerderheid en de burgemeester. Hun steun voor de nieuwe coalitie is totaal ongeloofwaardig en kan niet anders bestempeld worden dan postjespakkerij.”

Quote Ik zal stem blijven geven aan de kritische Zelenaar. Daar mag je op rekenen. We zien dan wel in 2024 hoe de Zelenaar de kaarten zal leggen. De kiezer heeft gelukkig nog altijd het laatste woord Francis De Donder

Volledig scherm © Geert De Rycke

Sporthal

De Donder blikt ook terug op zijn 3,5 jaar als schepen. “Ik wil oprecht bouwen aan een leefbaarder Zele en meen daardoor te mogen zeggen dat ik daar de afgelopen jaren ook voor een stuk in geslaagd ben. De voorbije periode als schepen realiseerde ik onder andere de nieuwe sporthal mee die dankzij mijn voorganger (Dirk De Mey van Open Vld, red.) opgestart werd, het nieuwe recyclagepark dat reeds in een gevorderd stadium zit en waarbij de Zelenaar de eerste 500 kilogram gratis zal kunnen afleveren, de sluikstortcamera’s met daaraan gekoppeld forse boetes en de verdubbeling van de sportkampen met gratis voor- en na-opvang.” De Donder benadrukt dat hij zich zal blijven inzetten voor de Zelenaar. “Ik geef zeker niet op en ga samen met de collega ’s in de gemeenteraad een stem blijven geven aan de kritische Zelenaar. Daar mag je op rekenen. We zien dan wel in 2024 hoe de Zelenaar de kaarten zal leggen. De kiezer heeft gelukkig nog altijd het laatste woord.” besluit hij.