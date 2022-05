Ella zorgt voor zesde vrouwelijke viergeslacht in Zeelse familie

Hamme Bestuurder mist bocht en eindigt op flank tegen boom

In de Vossestraat in Hamme is zaterdagnamiddag een bestuurder met zijn BMW op zijn flank terechtgekomen, nadat hij uit de bocht ging. De chauffeur zelf raakte niet meer uit zijn voertuig en werd via de koffer uit de wagen geholpen door de brandweer.

