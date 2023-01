Einde Zeelse jaarmarkt?: “Piste die op tafel ligt, maar nog niks beslist”

Zele Infoverga­de­ring werken Veldekens en Korte­straat

In maart starten de geplande werken aan de riolering en het wegdek in de Veldekensstraat en de Kortestraat. Op dinsdag 7 februari om 19.30 uur organiseert de gemeente een bewonersvergadering over de werken.

19 januari