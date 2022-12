Eerste aanpassing circulatieplan in de maak? Gemeente overweegt behoud rijrichting De Deckerstraat

Tijdens de werken in de Alois De Beulelaan (renovatie voetpaden en aanleg snelheidsremmer aan schoolpoort) werd de De Deckerstraat gebruikt als alternatieve route. “Dat houden we nog een week zo. Dat geeft ons de gelegenheid om te meten of een wijziging van de rijrichting in de De Deckerstraat geen ongewenste verkeersstromen in het centrum veroorzaakt. Indien dat niet het geval is, kunnen we de eerste aanpassing aan het circulatieplan doorvoeren, waardoor de parking op de Markt makkelijker bereikbaar wordt vanop de Lokerenbaan”, klinkt het.