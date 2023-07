Dulle Dorpsdagen zorgen opnieuw voor drie dagen feest

“Dit is een mirakel”: rosse kater na 3,5 maand weer thuis

Kristel Blommaert, dierenliefhebster in hart en nieren, uit Sint-Gillis-Dendermonde kan haar geluk niet op. Meer dan drie maand ontbrak van haar rosse kater Felix elk spoor, maar nu is de poes weer thuis. “We waren kapot van verdriet, maar nu zijn we dolblij”, zegt Kristel.