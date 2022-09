Dulle Dorpsdagen deelt cheques uit

Hamme Extra voorstel­ling van Kamiel Spiessens in CC Jan Tervaert

Kamiel Spiessens komt volgend jaar op 17 maart optreden in het CC Jan Tervaert in Hamme, maar door het grote succes is de show al uitverkocht. Daarom komt er een dag later, 18 maart 2023, een extra show.

26 september