Dronken bestuurster ramt verlichtingspaal en komt pas 100 meter verder tot stilstand

Hamme Inschrij­vin­gen voor sport- en funkampen in de krokusva­kan­tie openen op 14 januari

De kerstvakantie is nog maar net voorbij en de krokusvakantie is weer in zicht. De vakantie geeft je de perfecte gelegenheid om te sporten en spelen met nieuwe vrienden. Vanaf zaterdag 14 januari kan je je dan ook inschrijven voor de sport- en funkampen van sportdienst Hamme.

9 januari