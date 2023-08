Dijkfeesten ontvangen Günther Neefs en Jettie Pallettie

An­traxalarm in AZ Sint-Blasius: man loopt brandwon­den op na contact met wit poeder

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde werd donderdagavond om iets na 21 uur alarm geslagen voor een mogelijke antraxbesmetting. Een man had zich op de spoedafdeling met brandwonden en ademhalingsproblemen gemeld en verklaarde dat hij vergiftigd was met een wit poeder.