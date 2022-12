De Donder (Leefbaarder Zele): “Van Laere was opnieuw op vergadering Vlaams Belang”

Van Laere gaf enkele weken terug toe effectief aanwezig te zijn op de eerste bijeenkomst. “Het klopt inderdaad dat ik, na uitnodiging, aanwezig was op een bijeenkomst van Vlaams Belang in Zele. Aangezien ik open sta voor dialoog met alle Zelenaars, ongeacht welke achtergrond. Het is ook niets meer dan dit eenmalig gesprek en daar zal het ook bij blijven”, klonk het toen.

Tweede vergadering

Volgens De Donder was Van Laere op 16 november evenwel opnieuw aanwezig op een tweede vergadering. “Amper drie weken na de laatste gemeenteraad, was de familie Van Laere alweer op een vergadering van het Vlaams Belang in Zele. Voor Van Laere is het Vlaams Belang dé partij op het gebied van waarden en normen. Blijkbaar is het bestuur er veel aangelegen om dit nieuws onder de mat te vegen, maar het lijkt me dat de Zelenaar het recht heeft te weten wie deze meerderheid ondersteunt. Een raadslid met concrete toekomstplannen in die richting.”