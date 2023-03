De Donder (Leefbaarder Zele): “Nadenken over toekomstige invulling dekenij”

Het gemeenteraadslid benadrukte dat de woonfunctie voor de pastoor behouden kan blijven. “Toch moeten we beginnen nadenken over een nevenfunctie of andere invulling van het gebouw. Denk aan een dokters- of tandartsenpraktijk, een koffie- of eethuis, een Bed&Breakfast of bureaus van een bedrijf”, zegt De Donder. “Vroeger werd het bewoond door meerdere pastoors. Dit is nu niet meer het geval. Als gemeente dienen wij te zorgen voor een privé- alsook een ambtsvertrek maar dit kan, zoals reeds vele jaren in aardig wat andere steden en gemeenten gebeurd, in een bescheidener deel van de dekenij of in minder imposante gebouwen. Er zijn vele voorbeelden van pastoors die in een rijwoning of flat gehuisvest zijn. Men hoeft maar eens over het muurtje te kijken.”