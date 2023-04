De Donder (Leefbaarder Zele) informeert naar verplichte gemeenschapsdienst

Gemeente geeft toestem­ming om Roggeman en speelbos aan Driegoten toe te voegen aan Nationaal Park: “Bij nadeel voor landbouw meteen schrappen”

Het gemeentebestuur van Hamme is voorstander en kandidaat voor het Nationaal Park Scheldevallei en had al verschillende gebieden opgenomen in het gebied. Nu zal ook de Roggeman en het speelbos in Driegoten mee opgenomen worden in de plannen van het nationaal park. De volkstuinen en het gebied naast de Roggeman werden dan weer geweigerd door de gemeente. “De stukken grond mogen deel uitmaken van het park, zolang er geen nadeel is voor de landbouwers, want dan schrappen we ze meteen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan De Graef (N-VA).