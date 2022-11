Dameskoren Makeblijde treden op in Kouterkerk

Hamme Tweede show van Cabaret Magiq schiet uit de startblok­ken

In Cabaret Magiq in Hamme is de tweede show uit de startblokken geschoten voor dit seizoen. Vorig seizoen organiseerden ze nog eenzelfde show, maar dit seizoen doen ze er maar liefst drie. “Ons cabaret wordt nu tot 18 december ondergedompeld in een prachtige kerstshow", zegt Latif Zerouali.

15:10