Colruyt drie maanden dicht voor verbouwingswerken

Hamme Klopjacht na inbraak in woning, politie kan daders niet meer aantreffen

De politie heeft donderdagavond in Hamme een klopjacht gehouden na een inbraak in een woning in het Jules De Brouwerpark. De inbraak werd vrij snel opgemerkt, maar de daders slaagden er toch in te ontkomen.

30 december