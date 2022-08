Collectief Studio Takeawa-E brengt belevingstheater ‘Terug naar School’ op site Bunderbosschool

ZeleIn GO! Basisschool Bunderbos en GO! Talent Zele kan je op zondag 28 augustus belevingstheater bijwonen van het Zeelse theatercollectief Takeawa-E in het teken van het thema ‘Terug naar School’.

GO! Basisschool Bunderbos en GO! Talent Zele stelden hun site ter beschikking voor de voorstelling. De locatie wordt omgebouwd tot het decor van de raarste school op aarde: het STINK (Stedelijk Instituut voor Kinderen). “Aan het einde van de vakantie, op zondag 28 augustus, brengen we een belevingstheater voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Dit betekent dat je niet op een stoel naar een podium kijkt, maar van de ene locatie naar de andere wandelt en van de ene verbazing in de andere valt”, zegt Fien Van der Slycken van Studio Takeawa-E. “‘Terug naar School’ is allicht de meest gehate reclameslogan op aarde. De ideale inspiratie dus voor de eerste productie van Studio Takeawa-E.”

De directie van het STINK, bestaande uit Miranda Schilfertjes en Erik Harkman, geven je een rondleiding die je nooit meer vergeet. Je wandelt over het schooldomein en je mag ook een aantal lessen meevolgen of toch iets dat daar op lijkt. De gekke afwijkingen van de leerkrachten en andere verrassingen houden we nog even geheim. Zoals het ook een geheim moet blijven dat er geesten op de schoolsite ronddolen. “De directie doet zijn uiterste best om dit alles verborgen te houden voor de argeloze bezoekers, maar we kunnen nu reeds verklappen dat hun pogingen tevergeefs zijn. Wat volgt is een bevreemdend avontuur dat begint zodra je het domein opkomt en eindigt wanneer je terug op de stoep staat.”

Jong theatercollectief

Studio Takeawa-E is een jong theatercollectief, bestaande uit drie partners (Studio Spook, Takeaway Theater en Juffrouw E). Beiden hebben ze hun eigen identiteit. Met Studio Takeawa-E willen ze hun krachten en persoonlijkheid bundelen tot een nieuw en fris geheel. ‘Terug naar School’ is hun eerste gezamenlijke productie. Hiervoor werken ze samen met een heel team van acteurs, muzikanten, grafici.

De voorstelling wordt gespeeld op zondag 28 augustus, van 14 tot 18 uur, telkens in tijdsloten van een uur. De site van GO! Basisschool Bunderbos en GO! Talent ligt in de Alois de Beulelaan 17, 9240 Zele Tickets kan je bestellen via www.zele.be/terug-naar-school De prijs voor kinderen (-12) bedraagt 7 euro, volwassenen betalen 10 euro Het stuk is in essentie bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Het bevat een aantal griezelige elementen die angstaanjagend kunnen zijn voor kinderen die jonger zijn. Volwassenen zijn uiteraard ook welkom.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.