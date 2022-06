Cijfers Zeelse gemeentefinanciën rooskleuriger dan verwacht: “5,3 miljoen euro meer dan geraamd”

Het resultaat voor 2021 was zo een 5,3 miljoen euro meer dan oorspronkelijk geraamd. “De Covid- en de energiecrisis wegen op het meerjarenplan, maar al bij al valt het goed mee”, aldus Bauwens. “Dankzij een goede monitoring is de financiële situatie van onze gemeente robuust en kan ze tegen een stootje. Dat zorgt ervoor dat we de schade van de COVID-19 schok goed hebben kunnen opvangen”, vervolgt Bauwens. “De gezondheidscrisis en – in het laatste kwartaal van vorig jaar – ook de energiecrisis met steeds stijgende energieprijzen hebben er voor gezorgd dat we als lokaal bestuur blijvend maatregelen hebben genomen ter ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen, het zorgpersoneel, onze vrijetijdsverenigingen en de lokale handelaars.”

Extra marge

“We eindigen het jaar met een totaal van 5,3 miljoen euro meer dan oorspronkelijk was geraamd. Hier hoort wel een kanttekening bij. Van dat bedrag moet nog ongeveer 4 miljoen afgetrokken worden voor uitgaven aan investeringen die in 2021 gepland stonden, maar niet konden doorgaan. Deze zijn integraal overgedragen naar dit jaar en moeten dus van het positief resultaat worden afgetrokken. Dat wil zeggen dat we in 2021 netto 1,3 miljoen aan extra marge opgebouwd hebben. En dat is ook nodig”, zegt Bauwens, “het zwaartepunt van onze investeringen ligt in de komende jaren. Dan starten de meeste grote investeringsprojecten op. Die zullen een impact hebben op het financiële plaatje, maar zorgen er niet voor dat we in het rood duiken. De impact van de steeds stijgende bouwkost, de stijging van de inflatie en dus ook de stijging van de personeelskosten én de exponentieel stijgende energiekosten zorgen de komende jaren voor onzekerheid. Het zal er dus op aankomen deze permanent te monitoren, creatieve ideeën uit te werken en waar nodig prioriteiten te stellen en bij te sturen”, besluit de schepen.