Chauffeur wordt onwel en rijdt leegstaand winkelpand binnen: “Vlak bij de wekelijkse markt, dit had veel erger kunnen aflopen”

Zele Zele organi­seert tweede en laatste mobiel vaccinatie­mo­ment

6 september Op vrijdag 10 september zal er in Zele een tweede mobiel vaccinatiemoment gehouden worden voor inwoners die nog geen prik gekregen hebben. Het vaccinatiemoment gaat opnieuw door in het Henri Van Daelecentrum achter de bibliotheek in Zele. Het eerste moment was een groot succes.